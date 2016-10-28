Вагітна коломиянка просить Олега Попика змусити її чоловіка не розлучатися з нею

Працівник Коломийської прокуратури Олег Попик розповів, що до нього звернулася жінка з проханням прийняти довідку про вагітність і змусити її чоловіка залишитися в сім’ї. Громадянка погрожує принести прокуророві свою дитину, якщо той не допоможе.
Про це Попик написав у фейсбук-спільноті “Типова Коломия”, передає “Дзеркало Коломиї“.
“Молода жінка прийшла на прийом.
– Я хочу здати в прокуратуру довідку. Він хоче зі мною розлучитися. Візьміть в мене довідку, що я вагітна, і заставте його, щоб він зі мною не розлучався.
Кажу, що це не питання прокуратури. Кажу: ми наглядаємо за розслідуваннями злочинів – вбивств, крадіжок. Кажу, що не можу прийняти її довідку, що цю довідку не потрібно здавати в прокуратуру.
– Як це не приймете,- обурюється жінка! Ви цю довідку візьміть і відправте в поліцію!
Але навіщо? -питаю. Пояснюю їй, що розлучення-це питання, яке вирішує суд, а не поліція.
Жінка збентежена. Повільно виходить.
Оглядається з порога і каже:
– Якщо він зі мною розлучиться, я прийду з дитиною до вас додому!”
Він додав, що через годину жінка повернулася і подала у приймальну заяву. І скоріш за все, йому доведеться її розглядати.