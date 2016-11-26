В “Укрзалізниці” повідомили, що за умови індексації тарифів на пасажирські перевезення зростання вартості проїзду не перевищить 20 %

ПАТ “Укрзалізниця” виносить на розгляд відповідних міністерств та відомств питання індексації тарифів на пасажирські перевезення на 35 %.

Індексувати тарифи пропонується у два етапи: у першому кварталі та у четвертому щоразу на 16 %. За розрахунками, зміна тарифу збільшить вартість проїзду у середньому лише на 19,4 %. Також із січня 2017 року на 10 % зміниться вартість проїзду у вагонах 1-го та 2-го класів поїздів Інтерсіті+ (ІС+), пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

Наголошуємо, що вартість тарифу у поїздах дальнього сполучення залишається незмінною з 2014 року. І запланована в наступному році індексація – вимога сьогодення, що ґрунтується на офіційному рівні інфляції та рівні цін на промислову продукцію. Зокрема, показник інфляції за 2015 рік склав 143,3 %, за 8 місяців 2016 року – 104,5 %. Загалом за період з 1 січня 2014 року по 31 серпня 2016 року – 187,1%.

За останні два роки промислова продукція здорожчала майже удвічі. Так, за 2014 рік ціни виробників промислової продукції зросли на 31,8 %, за 2015 рік – збільшилися на 25,4 %, за 8 місяців 2016 року – на 19 %. Загалом з 1 січня 2014 року по 31 серпня 2016 року – на 96,7%.

Водночас, в умовах скорочення кількості пасажирських вагонів, у цьому році Укрзалізниця перевезла на 10 % пасажирів більше, ніж у відповідний період минулого року, причому парк пасажирських вагонів зменшився на 15 %.