В Україну святкувати Новий рік прибули 19 тис. паломників-хасидів

Прикордонники вже оформили майже 19 тисяч паломників-хасидів, які прибули в Україну для святкування Нового року.

Про це 30 вересня інформує прес-служба Держприкордонслужби, пише ZIK.

Як повідомляється, з нагоди щорічного святкування Нового року – днів Рош-Га-Шана, в Україну почали масово прибувати паломники-хасиди. У цьому році святкування хасидами Нового 5777-го року припадає з 3 на 4 жовтня.

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Тільки протягом минулої доби співробітники Держприкордонслужби у пунктах пропуску на державному кордоні у 88 випадках оформили 12613 паломників-хасидів. Загалом прикордонники у 193 випадках вже оформили майже 19 тисяч осіб.

Оформлення найбільших груп хасидів в основному проводилось прикордонниками в аеропортах «Бориспіль», «Жуляни», «Львів» та «Одеса», а також в пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Словаччиною.

Фото: Євген Гапич