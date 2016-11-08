В українському ательє виготовляють взуття, яке здатне конкурувати з італійським

Взуття ручного виготовлення завжди було синонімом якості і престижу. Таким принципом керувалася українка, яка заснувала власне ательє.

“Качаровська ательє” очолюють матір та дочка. Вони пишаються взуттям, яке моделюють і виготовляють. Упевнені, що воно здатне скласти гідну конкуренцію італійському, передає УНІАН.

При цьому перші пошиті власницею бізнесу пари взуття вона продавала у 90-х просто на ринку. Зараз же цей український виробник налагодив виробництво та збут на високому рівні.

Для виготовлення однієї пари потрібно понад 200 маніпуляцій та близько 8 тижнів роботи. Майже всі матеріали закуповують у Європі, щоб забезпечити високу якість.