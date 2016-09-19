В Україні запустили додаток для оплати штрафів за порушення ПДР

В Україні запустили додаток, за допомогою якого можна оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху.

У водіїв з’явилася нова можливість розрахуватися за власні помилки на дорозі. Досі оплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху можна було в банках, на сайтах платіжних систем і ось, з недавніх пір, через термінали в патрульних. У середині вересня українці запустили мобільний додаток, через який також можна оплачувати штрафи, пише Platforma.

Щоби оплатити штраф, потрібно заповнити декілька рядків та ввести дані карти в системі LiqPay (Приватбанк).

“Оплата будь-яких державних платежів, штрафів у тому числі, завжди була для мене головним болем. Так, деякі державні (комунальні) платежі сьогодні вже можна здійснювати онлайн, при цьому по-справжньому контролювати інформацію про борги достатньо важко.

Чому в еру високих технологій та інтернету нема простої та зручної можливості дізнаватися про те, що за тобою є заборгованість: чи то за штрафом, чи з будь-яким іншим комунальним платежем? Чому не можна просто отримати повідомлення про це і якимсь простим способом оплатити заборгованість онлайн? – каже засновник проекту Денис Дмитров.

– Настав час відходити від радянської доби, надворі XXI сторіччя, а людина не може швидко отримувати інформацію про себе ж. Ми хочемо це змінити. Наш сервіс – це один з кроків на шляху до змін, які необхідні сучасності”.

З потребою ще одного способу для оплачування штрафів погоджується і засновник керівника управління патрульної поліції Дмитро Євдокімов: “Справді, запит на такий сервіс існує. До нас звертаються громадяни з проханнями про запуск сервісів, які дозволяють спростити систему отримання інформації про себе”.

Найближчим часом у додатку з’явиться можливість перевірити наявність у себе штрафу за номером водійських прав. Додаток вже доступний для завантаження в AppStore, а до 20 вересня повинен з’явитися і в PlayMаrket.

Сервіс “Штрафи ДАІ” розробляється у рамках програми 1991 Open Data Incubator − інкубатора відкритих державних даних, а також за підтримки МВС та Національної поліції.