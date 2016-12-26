В Україні заборонили відомий засіб від грипу

На всій території України введена заборона на популярні таблетки від грипу “Gripex NOC” виробництва компанії “Фармація Інтернешнл Інк.”, США.

Про це повідомляє “Преса України”.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела повну заборону на продаж, зберігання і реалізацію лікарського препарату “Gripex NOC”. Отож, заборона на лікарський препарат введена через повідомлення від правоохоронних органів. Виявлена партія даного препарату на безліцензійних складах. Препарат “Gripex NOC” є незареєстрованим в Україні.

У зв’язку з цим Держслужба своїм розпорядженням зобов’язала всі суб’єкти держвласності, що здійснюють реалізацію, зберігання та застосування даного препарату, терміново перевірити наявність забороненого препарату і зняти його з продажу й знищити. Аптеки також зобов’язались відразу ж виконати всі вимоги щодо заборони препарату.

Нагадаємо, що Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила продаж популярного препарату “Афлубін”. Він застосовувався для лікування ГРВІ та грипу.