В Україні заборонили продаж популярних ліків від застуди

В Україні заборонили продаж препарату “Афлубін”, який використовується при лікуванні грипу та ГРВІ.

Про це йдеться в розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, повідомляє УНІАН.

До заборони продажу й використання препарату “Афлубін” (краплі оральні по 20 мл) серії 7351286 із маркуванням австрійського виробника “Ріхард Біттнер АГ” призвів встановлений факт фальсифікації даного лікарського засобу.

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У зв’язку з цим Держлікслужба зобов’язала всі суб’єкти, що здійснюють реалізацію, зберігання та застосування цього препарату, перевірити наявність засобу “Афлубін” вказаної серії та вилучити її з обігу шляхом знищення. Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів України затвердив концепцію реформування сфери охорони здоров’я та низку нормативних актів для її реалізації.