В Україні заборонили партію розчину для ін’єкцій “Но-шпа”

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ввела заборону на продаж, зберігання і використання партії розчину для ін’єкцій “Но-шпа”.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства, передає “Дзеркало Коломиї“.

Заборона введена на розчин для ін’єкцій 20 мг /мл по 2 мл в ампулах №25 5х5 виробництва “Хіноін” (Угорщина), йдеться в розпорядженні відомства №5704.

Держслужба зобов’язала всі суб’єкти держвласності, які здійснюють реалізацію препарату, негайно перевірити наявність партії серії 6СА84А і вилучити її з обігу для подальшого знищення або повернення виробнику.