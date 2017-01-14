В Україні з обов’язкової шкільної програми можуть виключити хімію і фізику

Міністерство освіти і науки України оприлюднило на своєму сайті проект типового навчального плану для старших класів (10-11 клас), який передбачає практично повне виключення з обов’язкової програми (інваріантної складової) точних і природничих наук, повідомляють Українські Новини.

Як заявлено в документі, в першу чергу йде суттєве скорочення обов’язкової програми і збільшення вариативної (додаткової), інформують Українські новини.

Якщо раніше на інваріантну складову припадало 29,5 навчальних години на тиждень, а на варіативну – 8,5 годин, то тепер обов’язкова складова для 10 класу буде налічувати 20,5 годин, а додаткова – 17,5.

З обов’язкової частини зникли фізика, хімія, біологія, географія, інформатика: всі ці предмети винесені у варіативну складову навчального плану.

Що ж стосується алгебри і геометрії, на які раніше у навчальних планах виділялося 4 години на тиждень у 10-му класі і 5 годин – в 11-му, то тепер замість них буде об’єднаний курс “Математика”, на вивчення якого в інваріативною частини програми відводиться 3 години на тиждень.

Основи природничих наук школярам викладатимуть у рамках об’єднаного курсу “Людина і природа”, на вивчення якого відводиться 3 години на тиждень.

Також об’єднують в один курс історію України та всесвітню історію (в сумі – 2 години на тиждень проти 2,5 годин на два предмета в сумі раніше), а також українську та світову літературу (теж дві години в сумі проти чотирьох годин раніше). Зате збільшується час на заняття фізкультурою: 3 години на тиждень замість двох.