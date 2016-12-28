В Україні відчули румунський землетрус

На сході Румунії стався землетрус з силою поштовхів 5,6 бала.

Поштовхи були зафіксовані сьогодні, 28 грудня, за 8 км на захід від міста Нережу о 1:20 за київським часом, повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус відчувався і в Україні. У соцмережах відзначають, що в Чернівцях поштовхи тривали близько 30 секунд, гойдало меблі і люстри.

Найсильніше, кажуть, гойдало в Одесі. Землетрус також відчувався у Миколаєві, Києві, Вінниці, Черкасах, Кропивницькому, Бердичеві, Хмельницькому.

Землетрус зафіксували в сусідній Молдові. Як повідомив черговий Центру сейсмології Академії наук Молдови, в Кишиневі відчувалися поштовхи силою в 5,8 бала.

Зона Вранча – унікальна сейсмоактивна зона на Європейському континенті, розташована на стику Південних (Румунія) та Східних (Українських) Карпат в повіті Вранча, Румунія. В її межах осередки землетрусів розташовані в консолідованій корі, а також у верхній мантії на глибинах 80 – 160 км. Найбільшу небезпеку становлять такі, що виникають на великих глибинах. Вони викликають струсу ґрунту до 8-9 балів в епіцентрі на території Румунії, Болгарії, Молдови.

Осередок землетрусу був розташований на глибині 81 км.

Нагадаємо, у вересні цього року землетрус відчули і коломияни.