В Україні створили унікальний безпілотник-“важковаговик”, здатний покрити сотні кілометрів. ФОТО

В Україні створили унікальний безпілотник-“важковаговик”, здатний покрити сотні кілометрів. ФОТО

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Українські волонтери представили безпілотник: апарат може літати замість стандартних 20-40 хвилин кілька годин і відповідно покривати відчутно більші відстані.

Про проект розповів волонтер, один з організаторів руху Армія-SOS Юрій Касьянов, пише Новое время.

Don Yapon

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Унікальність даної моделі полягає в його потужності та комплектації. Так, волонтер вказав на його особливості. Від стандартних електричних БПЛ, цей відрізняється більшою вантажопідйомністю, більшим польотним часом і, відповідно, більшою дальністю польотів.

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Апарат має комбіновану рухову установку, в цьому криється секрет його унікальних характеристик“, – написав Касьянов в Facebook.

За словами волонтера, ця модель може використовуватися у військових цілях, як носій різної зброї – керованих і некерованих ракет, дистанційно керованих кулеметних вогневих точок, радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби, для розмінування місцевості, для доставки боєкомплекту, ретрансляції сигналів, в перспективі – для евакуації поранених і перекидання бійців сил спеціальних операцій.

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Робота над новим безпілотником в Україні стартувала з 1 червня поточного року.

Розробкою займалися волонтери ОКБ Матриця технологій.

Також Касьянов відповів на критику нового проекту, зазначивши, що в БПЛ використовується “авіаційне обладнання світового класу, яке, зокрема, застосовує NASA у своїх конструкціях“.

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Те, що у безпілотнику використані дорогі деталі, вплинуло і на його собівартість. Однак розробники планують і далі вдосконалювати модель для збільшення його вантажопідйомності.

Розробка апарату вже обійшлася в 65 тисяч доларів. Для завершення робіт, проведення всього циклу випробувань і підготовки виробничої оснастки треба ще не менше 200 тисяч, і не менш 8 місяців часу. Вже сьогодні ми працюємо над новою, більш досконалою версією з більшою вантажопідйомністю”, – підсумував Касьянов.

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