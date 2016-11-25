В Україні створили унікальний безпілотник-“важковаговик”, здатний покрити сотні кілометрів. ФОТО

Українські волонтери представили безпілотник: апарат може літати замість стандартних 20-40 хвилин кілька годин і відповідно покривати відчутно більші відстані.

Про проект розповів волонтер, один з організаторів руху Армія-SOS Юрій Касьянов, пише Новое время.

Унікальність даної моделі полягає в його потужності та комплектації. Так, волонтер вказав на його особливості. Від стандартних електричних БПЛ, цей відрізняється більшою вантажопідйомністю, більшим польотним часом і, відповідно, більшою дальністю польотів.

“Апарат має комбіновану рухову установку, в цьому криється секрет його унікальних характеристик“, – написав Касьянов в Facebook.

За словами волонтера, ця модель може використовуватися у військових цілях, як носій різної зброї – керованих і некерованих ракет, дистанційно керованих кулеметних вогневих точок, радіолокаційних станцій, систем радіоелектронної боротьби, для розмінування місцевості, для доставки боєкомплекту, ретрансляції сигналів, в перспективі – для евакуації поранених і перекидання бійців сил спеціальних операцій.

Робота над новим безпілотником в Україні стартувала з 1 червня поточного року.

Розробкою займалися волонтери ОКБ Матриця технологій.

Також Касьянов відповів на критику нового проекту, зазначивши, що в БПЛ використовується “авіаційне обладнання світового класу, яке, зокрема, застосовує NASA у своїх конструкціях“.

Те, що у безпілотнику використані дорогі деталі, вплинуло і на його собівартість. Однак розробники планують і далі вдосконалювати модель для збільшення його вантажопідйомності.

“Розробка апарату вже обійшлася в 65 тисяч доларів. Для завершення робіт, проведення всього циклу випробувань і підготовки виробничої оснастки треба ще не менше 200 тисяч, і не менш 8 місяців часу. Вже сьогодні ми працюємо над новою, більш досконалою версією з більшою вантажопідйомністю”, – підсумував Касьянов.

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