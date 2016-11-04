В Україні реформуватимуть залізничну галузь за кошти ЄС

В Україні розпочав роботу проект “Twinning”, який передбачає підтримку Міністерства інфраструктури України у реформуванні залізничної галузі.

Проект реалізуватимуть іспанські і литовські інститути під керівництвом Міністерства транспорту Іспанії за кошти Євросоюзу, повідомляє “Інтерфакс-Україна“.

Завдання проекту “Twinning” – збільшити конкуренцію у сфері українських залізничних перевезень. А саме: створити законодавчу базу, нові органи, систему доступу до залізничної інфраструктури, систему фінансування соціальних пасажирських перевезень, змінити організацію та місію Укрзалізниці, йдеться у повідомленні.

Також проект має допомогти впровадити європейський підхід до безпеки і повідомлення, спільну систему акредитації машиністів поїздів і розробити стратегію досягнення відкритого ринку залізничних перевезень.

Бюджет проекту складає 1,6 млн євро.