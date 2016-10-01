В Україні прогнозують зростання ціни на сільськогосподарські землі вдвічі

Вартість сільськогосподарської землі в Україні до 2022 року може зрости до 2 755 тис. дол за га з 1100 тис. за га в 2016 році.

Про це сказано в прогнозі незалежної аналітичної компанії IMF group Ukraine за вартістю сільськогосподарської землі в Україні, пише liga.net.

IMF group Ukraine розраховувала вартість землі згідно з формулою: ціна землі = рентний дохід (абсол. + диференційований)/реальна процентна ставка.

Відзначається, що середня нормативно-грошова оцінка українських сільськогосподарських земель, розрахована за цією формулою, на кінець 2014 року становила 21,9 тис. грн або 1389 доларів за га.

За неофіційними даними першого кварталу 2016 року, через девальвацію, значення впало до 1100 доларів.

Аналітики також звертають увагу на існуючу думку, що ціни на сільгоспземлю можуть впасти через різке збільшення пропозиції після зняття мораторію на їх продаж.

На сьогодні в Україні щорічно відбуваються транзакції по передачі права користування землею (ринок оренди сільськогосподарських земель) в розмірі 4,75% усього обсягу земель.

Приміром, за міжнародною практикою ринок землі вважається розвиненим якщо сукупний обсяг транзакцій (оренди і продажу) досягає 2% загальної площі сільгоспугідь.

Але, при цьому відзначають, що ці землі (які, як стверджується, повинні “обвалити ринок”) вже знаходяться на ринку і при знятті мораторію просто зміниться форма їх передачі.

“В перші 2-3 роки становлення внутрішнього ринку земель (після 2018, коли у вільний обіг будуть включені і приватні землі) буде попит на 1,12 млн гектарів. Варто відзначити, що дана цифра дуже близька до прогнозу Держеокадастра, який оцінив майбутній обсяг ринку продажів приватних земель в 1,4 млн гектарів. Таким чином, неозброєним оком видно помилковість подібних заяв щодо майбутнього “обвалу цін”, – сказано в тексті прогнозу.

Нагадаємо, згідно з програмою дій Кабінету міністрів на 2016 рік, пропонується відкрити ринок землі в два етапи – з 2017 року почати торгівлю державними землями сільгосппризначення, а з 2019 року дозволити українцям торгувати землею сільгосппризначення.

У листопаді 2015 року Верховна Рада 309 голосами продовжила мораторій на відчуження сільськогосподарських земель до 1 січня 2017 року.

При цьому депутати взяли зобов’язання розробити законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення до 1 березня 2016 року.