В Україні подешевшають яйця

Ціни на курячі яйця в Україні будуть падати, оскільки українські виробники знову зіткнулися із закриттям ринків.

Про це заявив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, пише “ГолосUA“.

“Ми зараз можемо очікувати “цінопад” на цей продукт”, – зазначив експерт.

За його словами, через проблеми з курячим грипом українські виробники яєць втратили кілька експортних ринків, зокрема ринок Іраку.

За прогнозами Дорошенка, здешевлення яєць продовжиться до кінця грудня і аж до березня ціна на цей продукт буде залишатися стабільною.

При цьому експерт нагадав, що до цього в країні спостерігалося зростання цін на яйця, хоча Держстатистики повідомляла про зниження роздрібних цін.