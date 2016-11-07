В Україні почав дорожчати хліб

За першу половину жовтня пшеничний хліб з борошна вищого ґатунку зріс у ціні на 6 копійок, а житній і житньо-пшеничний – на 5 копійок.
Про це повідомляє “Слово і Діло” з посиланням на дані Державної служби статистики України.
І це лише початок, попереджають опитані експерти.
До кінця року хліб може подорожчати на 10-20%. Тобто середньостатистичний буханець хліба коштуватиме 12 грн.
Зараз найвищі ціни на хліб у Тернопільській області. Експерти пояснюють це відсутністю в регіоні великих хлібозаводів. Найдешевший хліб можна купити на Харківщині.