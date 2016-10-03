В Україні офіційно стартував перехід на нові біометричні паспорти

З суботи, 1 жовтня, набуває чинності закон №1474-VIII про перехід на ID-паспорти з біометрією.

Про це повідомляє ТСН.

Прийняття закону було необхідно для лібералізації Європейським союзом візового режиму для України. Верховна Ради проголосувала його 14 липня, пізніше, 3 серпня, його підписав президент.

Закон, зокрема, передбачає запровадження обов’язку оформлення паспорта громадянина України після досягнення 14-річного віку і введення нового документа, а також карти трудового мігранта як документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства.

При цьому у паспорти громадян України, які досягли 18-річного віку, буде вбудований безконтактний електронний носій, в який будуть вносити засоби електронного цифрового підпису.

Паспорт буде оформлятися на чотири роки особам, які не досягли 18 років, а іншим – на 10 років.