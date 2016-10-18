В Україні назвали найкращі книжки 2016 року

ВВС Україна оприлюднила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2016 та Дитяча Книга року ВВС-2016, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

“Довгі списки” формувала редакція ВВС Україна.

До Довгого списку премії Книга року ВВС-2016 увійшли 14 видань:

Катерина Бабкіна. Щасливі голі люди. – Чернівці: Meridian Czernowitz, Книги – ХХІ, 2016.

Олександр Бойченко. 50 відсотків рації. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2016.

Руслан Горовий. 40 …або чому чуваки не святкують. – К.: ТаТиШо, 2016.

Алла Дорош. Баобаб та інші історії. – Київ, Санченко: Електрокнига, 2016.

Юлія Ілюха. Неболови (Навчи мене мріяти). – Харків: Віват, 2016.

Брати Капранови. Забудь-річка. – Київ: Нора-Друк, 2016.

Макс Кідрук. Зазирни у мої сни. – Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2016.

Андрій Кокотюха. Коханка з Площі Ринок. – Харків: Фоліо, 2016.

Богдан Коломійчук. Візит доктора Фройда. – Харків: Фоліо, 2016.

Мирослав Лаюк. Баборня. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Оксана Луцишина. Любовне життя. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2015.

Андрій Любка. Кімната для печалі. – Чернівці: Книги – ХХ, Meridian Czernowitz, 2016.

Таня Малярчук. Забуття. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Ярослав Мельник. Маша, або Постафашизм. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2016 увійшли 13 видань:

Софія Андрухович, Мар’яна Прохасько. Сузір’я курки. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Катерина Бабкіна. Шапочка і Кит. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2015.

Юрій Винничук. Лежень. – Харків: Фоліо, 2016.

Саша Кочубей. Сім нескладух Говорухи. – Київ: Фонтан казок, 2016.

Сергій Лоскот. Великі собаки бояться маленьких дівчаток. – Харків: Віват, 2016.

Оксана Лущевська. Вітер з-під сонця. – Київ: Фонтан казок, 2016.

Оксана Лущевська. Задзеркалля. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Ніна Найдич. Музичні казки. – Київ: Веселка, 2015.

Лариса Ніцой. Дві бабуськи в незвичайній школі або скарб у візку. – Київ: Самміт-Книга, 2016.

Таня Стус. Їжачок Вільгельм. – Харків: Віват, 2016.

Галина Ткачук. Тринадцять історій у темряві. – Київ: Темпора, 2016.

Ірина Цілик. МІСТОрія однієї дружби. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016.

Тарас Шило. Літак в небі. – Київ, Круговерть, 2015.

До журі премії Книга року ВВС-2016 увійшли:

Віра Агеєва, професор, Національний університет Києво-Могилянська академія.

Ольга Герасим’юк, журналіст.

Андрій Курков, письменник.

Світлана Пиркало, письменник, Радник з питань культури ЄБРР.

Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію у розмірі гривневого еквіваленту £1,000.

Видавці книг-переможців у обох номінаціях отримають право використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.