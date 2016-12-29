В Україні лютує грип: епідпоріг не перевищено лише на Прикарпатті, Одещині та Харківщині

Тенденція до росту захворюваності зберігається. За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 419 427 осіб, з них 61,7% – діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України на 8,9% більший у порівнянні з попереднім тижнем, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Державного закладу “Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України”.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській, найменший – у Харківській областях.

Інтенсивні показники захворюваності перевищили епідемічні пороги в 21 областях України та м. Києві. Лише в Одеській, Івано-Франківській та Харківській областях показники знаходяться нижче епідемічного рівня.

На звітному тижні темп приросту серед дорослих і дітей до 17 років збільшився на 9,8% та 6,5% відповідно. Найвищі темпи приросту захворюваності спостерігалися в західних областях України.

У віковій структурі дітей, які захворіли на грип та ГРВІ, більшість хворих (55%) – діти шкільного віку.

Серед людей, що звернулися за медичною допомогою, госпіталізації потребувало на 33,2% більше, ніж на минулому тижні. Фахівці відзначають, що у цьому епідсезоні високий рівень своєчасних звернень за амбулаторною медичною допомогою та госпіталізацій хворих. Тому істотно менше ускладнень від хвороби.

Найчастіше медична допомога в умовах стаціонару необхідна дітям до 4 років. Проте зростає і кількість госпіталізації дорослих, віком 15 – 29 років. На 51 тижні не зареєстровано летальних випадків від грипу.

У цьому сезоні серед позитивних знахідок методом полімеразної ланцюгової реакції при визначенні вірусів грипу домінує штам типу А(H3) сезонний, що визначений у 64,9%. У структурі виявлених респіраторних вірусів методом імунофлюоресцентної мікроскопії також домінують віруси грипу А.

За даними Центру грипу та ГРВІ, з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 103 018 осіб. Для проведення щеплень імунобіологічні препарати закуплялись переважно за кошти підприємств та місцевих бюджетів.

Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону. Всупереч поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює здатність організму протистояти грипу.