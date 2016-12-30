В Україні хочуть ввести субсидії на придбання електромобілів

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на круглому столі, присвяченому перспективам розвитку електротранспорту в Україні, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

За словами Омеляна, до 2020 року в загальному обсязі продажів відомство має намір підвищити частку електричних машин до 15%.

”Для цього передбачається прибрати ПДВ і акцизний збір на електромобілі, а також збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації екологічно чистих автомобілів. Все це, за розрахунками міністерства, зменшить вартість електричних авто в Україні на 21,6%”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, покупку авто з нульовими викидами планують стимулювати доплатою, пише видання.

“Якщо так станеться, українці зможуть компенсувати частину витрат на придбання працюючого на електриці автомобіля”, – йдеться в повідомленні.

Як пише видання, про які суми йдеться – не повідомляється.

”Терміни теж невідомі. На 2017 рік міністр Омелян спрогнозував прихід трьох відомих автовиробників”, – йдеться в повідомленні.

Загальний список потенційних інвесторів включає такі автомобільні бренди: Toyota, Volkswagen, PSA Peuageot-Citroen, GM, Hyundai, Honda, Suzuki, Nissan і Fiat.