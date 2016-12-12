В Україні через грип померли дві людини. Інструкція дій для батьків під час хвороби дітей

В Україні через грип померли дві людини. Інструкція дій для батьків під...

Україну атакує грип. Поріг епідемії перейдено у п’яти регіонах – Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Чернівецькій областях, і в Києві.

Двоє людей від звичного, здавалося б, грипу померли: 13-річний школяр і 52-річний фельдшер на Сумщині.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Головна проблема – імунізація. В Україні немає прошарку людей, як у всій Європі, об яких вірус грипу просто розбивається. Поліцейських, медиків і військових там щеплять бюджетним коштом. Українці ж мають захищатися від хвороби самі.

Учень 7-А класу Сумської школи №9 13-річний Ярослав Закаблук останні кілька років узагалі не хворів. У четвер і п’ятницю, 10 і 11 листопада, був на уроках. Після географії ще й побігав на фізкультурі. На вихідних, у суботу, в Ярослава підстрибнула температура до 39 градусів. Саме так атакує грип. Якщо жарознижувальні препарати, які завжди діяли, не збивають температури, то це перший сигнал тривоги. 39 градусів у Ярослава із Сум у перший день трималися до вечора.

“Батьки викликали увечері бригаду екстренної швидкої допомоги. Хлопчику була надана невідкладна допомога, від госпіталізації в перший день захворювання батьки відмовились“, – згадує заступник головного лікаря Сумської міської дитячої лікарні Вікторія Бугаєнко.

“Якщо лікарі пропонують госпіталізацію, велике прохання, не відмовлятися від цього. Краще зайву ніч провести там, де є щогодинне спостереження, ніж відмовитися і дочекатися, що госпіталізуватись буде занадто пізно“, – радить головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій.

13 листопада був другий день хвороби Ярослава. Температура – знову 39. Організм хлопця ще відвертіше сигналізував про небезпеку. Температура трималася, приєднався кашель та головний біль.

“У пацієнта є задишка, недостатнє надходження кисню в кров і є відчуття задухи, важко дихати – це є вірусна пневмонія, яка спостерігалася в попередні роки. І, звичайно, своєчасна госпіталізація у випадку, коли є задишка, є дуже важливою“, – пояснює Лаптій.

У неділю, на другий день хвороби, батьки Ярослава у Сумах знову викликали швидку. Лікарі вкололи зарожнижувальне. І цього разу навіть довезли дитину до приймального відділення.

“Поки доставили, температура тіла почала знижуватися у хлопчика, стан став покращуватися і їм було запропонована госпіталізація в інфекційне відділення. Але мама відмовилася“, – говорить заступник головного лікаря Сумської міської дитячої лікарні Вікторія Бугаєнко.

На третій день хвороби температура в Ярослава була вже 40. Медицина вже була безсила. Бригада швидкої, яка втретє примчала на виклик за тією ж адресою, побачила хлопчика без свідомості, шалена тахікардія, тиск – 50 на нуль.

“Через 10 хвилин після доставки у хлопчика наступила зупинка серцевої діяльності. Реанімаційні заходи ефекту не дали“, – констатує заступник головного лікаря Сумської міської дитячої лікарні Вікторія Бугаєнко.

Лабораторія вже підтвердила, що Ярослав помер від грипу А – це вірусна пневмонія, яка атакує миттєво й за два-три дні призводить до незворотніх змін у легенях. Врятувати таких хворих може: вчасна госпіталізація, штучне насичення крові киснем – балон, маска, спеціальні антивірусні препарати. Це дуже специфічні ліки, які відпускаються лише за рецептом, і мають бути у стаціонарах.

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Озельтамівір, занамівір, більше відомий українцям як таміфлю – в переліку МОЗ у виключеннях – їх дієвість доведена. У стаціонарах Сум для найтяжчих випадків ці препарати є. Чи допомогли б вони Ярославу, тепер ніхто сказати не може. Грип непередбачуваний, навіть в одній сім’ї люди переносять його по-різному.

Мама та дідусь Ярослава напередодні трагедії також перехворіли, досить легко. “У грипу – різкий початок, протягом першої доби вже температура 38-39“, – пояснює головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій.

Перша доба заховрювання грипом – температура. Без паніки, уважніше придивіться до хворого. Якщо хворий ви – прислухайтеся до себе.

“Сама температура не є вирішальним факторм, звертатися чи не звертатися до лікарів. Якщо дитина жвава, збили температуру, вона грається, їсть, п’є, то не треба звертатися до лікаря, навряд чи там є такий важкий стан“, – говорить головний дитячий імунолог Києва.

Якщо дитина активна – їй потрібне лише жарознижувальне з домашньої аптечки, коли температура перевалює за 38. Сольові розчини в ніс, рясне пиття, добре провітрена кімната, жодних шкарпеток із начосом.

“Не кутати, не робити з неї термоса“, – радить Федір Лаптій.

І не поспішайте нести в аптеку півзарплати. Міністерство охорони здоров’я попереджає: те, що так люблять виписувати лікарі, та й, довірившись рекламі, самі собі призначають українці під час застуди, має не більше, ніж психологічний ефект.

Перелік препаратів, ефективність яких не доведена, публікує заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський: противірусні, імуномодулятори, інтерферони, антигістамінні, рослинні препарати – при неускладнених ГРВІ дітям геть не потрібні. Сиропи від кашлю, які полегшують життя дорослим, маленьким пацієнтам можуть навіть нашкодити, вітаміни – на перебіг захворювання не впливають, антибіотики варто підключати лише тоді, коли є бактеріальна інфекція, на вірус антибіотики не діють. Для багатьох пацієнтів цей документ стає одкровенням, адже саме нерекомендовані та малодієві ліки часто приймають українці.

Дитина із неускладненим ГРВІ видужає без ліків на третю-п’яту добу, стверджує сучасна медицина. Грип дає іншу картину.

ОЗНАКИ ГРИПУ БЕЗ УСКЛАДНЕНЬ:

1-й день хвороби – сухий ніс, біль за грудиною, озноб.

На 2-й день може приєднатися болючий кашель, наче щось заважає.

3-го дня кашель стає продуктивним.

Якщо грип без ускладнень – на 5-й день людина видужує і вже безпечна для оточуючих.

Тим часом БАКТЕРІАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ ПІД ЧАС ГРИПУ вкладають у ліжко мінімум на тиждень і без антибіотика вже не обійтися.

“Після третьої-четвертої доби може приєднуватися пневмонія, зумовлена не самим вірусом, а бактеріями, які нас населяють. Це інфекція, яка проживає у носоглотці, грип для неї відкриває ворота і пневмокок потрапляє у легені й викликає пневмонію. Так само грип відкриває ворота для розвитку отиту. Якщо є біль у вусі, це привід звернутися до лікаря. Тут уже треба призначати антибактеріальну терапію“, – радить головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій.

Найнебезпечніший штам грипу одразу в перший же день атакує легені. Саме вірусна пневмонія торік забрала життя 400 українців, і зафіксована вже цього року.

“Захворів – сиди вдома. Для вас – це температура, нездужання. Але ваш колега по роботі є групою ризику. Ви працюєте в офісі разом з вагітною жінкою – для неї грип може стати фатальним. Ви перенесете, ви переборете, а вона – ні“, – попереджає заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський.

Єдина гарантія, що грип не вб’є, – вакцина. Щоб популяризувати щеплення, очільниця МОЗу Уляна Супрун та її заступник щепляться перед камерами. Жодних застережень, кому і коли вводити вакцину, немає, наголошує головний дитячий імунолог столиці.

“Вакцина не містить живого вірусу, її можна вводити людям з тяжким імунодефіцитом, вона для них є безпечною“, – запевняє Федір Лаптій. І щоб розвіяти міф, що щепитися уже пізно, Федір Лаптій у присутності знімальної групи ТСН.Тиждень “встановлює антивірусний захист” маленькому пацієнту та собі.

170 гривень – роздрібна ціна в аптеках Києва. У Сумах, де помер від грипу 13-річний Ярослав, вакцина просто не продається – постачальники не везуть, бо немає попиту.