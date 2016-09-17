В центрі Івано-Франківська горіла багатоповерхівка. ФОТО+ВІДЕО

У п’ятницю, 16 вересня, о 13:19 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в Івано-Франківську на вулиці Мазепи виникла пожежа у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку.

Уже о 13:26 рятувальники були на місці події. На момент їхнього прибуття площа пожежі становила 20 квадратних метрів, інформують ”Вікна”.

Через сильне задимлення їм протягом години довелося працювати у апаратах захисту дихання та зору.

Під час гасіння пожежі працівники пожежно-рятувальної служби врятували трьох людей, які на момент виникнення пожежі перебували у помешканні. 11 мешканців будинку було евакуйовано із сусідніх квартир.

Одного чоловіка з термічними опіками верхніх кінцівок госпіталізовано до лікувального закладу, ще двоє після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовились.

О 13:37 пожежу було локалізовано, а о 13:44 – ліквідовано.

До ліквідації пожежі залучалися 16 рятувальників на чотирьох одиницях техніки. Причина виникнення пожежі встановлюється.