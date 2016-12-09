В селі на Франківщині, де виявили сказ, оголошено карантин

Як повідомлялося, у селі Підпечари Тисменицького району зафіксовано випадок виникнення вогнища сказу у домашньої собаки.

7 грудня у Тисмениці при райдержадміністрації відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Засідання скликали через випадок виникнення вогнища сказу у с. Підпечари. Загибель домашньої собаки зареєстровано 5 грудня.

Труп собаки було направлено до Івано-Франківської регіональної держлабораторії ветеринарної медицини для дослідження на сказ – результат виявився позитивний.

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Мешканцям та сусідам, де жила собака, призначено курс профілактичної роботи щодо лікування антирабічними препаратами.

Обговоривши ситуацію, комісія оголосила неблагополучним зі сказу тварин населений пункт с. Підпечари Тисменицького р-ну з прилеглим до села лісовим та польовим угіддям. Відповідно накладено карантинні обмеження.

Тривають усі необхідні заходи безпеки.

Крім того розроблено план заходів з профілактики та ліквідації сказу.