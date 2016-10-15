В результаті ДТП у Польщі постраждали 12 українців

У Польщі в результаті аварії біля населеного пункту Ігнацево постраждали 12 громадян України. Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив перший секретар посольства України в Польщі Дмитро Горбань.

За його словами, аварія сталася приблизно о 5:40 ранку, повідомляє 112 канал.

”В результаті аварії постраждали 12 громадян України, водій та 11 пасажирів мікроавтобуса, а також двоє громадян Польщі, які рухалися на легковому автомобілі. Щодо стану здоров’я громадян України можу сказати, що загрози їхньому життю немає”, — сказав Дмитро Горбань.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, аварія сталася через те, що громадянин України, який керував мікроавтобусом, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з легковим автомобілем.

Горбань зазначив, що в мікроавтобусі знаходилися громадяни України, які приїхали на роботу в Польщу.

Нагадаємо, що в п’ятницю, 14 жовтня, житель України спровокував ДТП в Польщі. Раніше повідомлялося про 16 постраждалих.