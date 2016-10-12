В Одесі сильний вітер валить дерева та будівельні крани, загинула жінка

В Одесі триває негода, сильний вітер валить дерева в місті.

Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеси, в результаті падіння дерева загинули 79-річна жінка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Інцидент стався на вул. Космонавтів, 38 близько 12:30 дня. Швидка, яка прибула на виклик, констатувала смерть жінки.

Крім того, ще одне дерево впало на машину, затиснувши водія. На даний момент він знаходиться в реанімації.

Також в місті на Фонтанській дорозі впав ще один будівельний кран. Інцидент стався біля 8-ї лікарні. Конструкція обірвала дроти. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У середу, 12 жовтня, синоптики пообіцяли одеситам шторм. В місті вітер ламає дерева. Також внаслідок негоди в Аркадії впав будівельний кран, пошкодивши ресторан і машину.