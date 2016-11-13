В ОДА відбулось позачергове засідання комісії щодо проведення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків негоди

Сьогодні під керівництвом голови ОДА Олега Гончарука відбулось позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо проведення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків негоди.

Як доповів під час засідання начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький, у зв’язку з погіршенням погодних умов на Прикарпатті станом на 6.00 год 13 листопада без електропостачання знаходились 12 ліній електропередач повністю та 5 частково, 13 населених пунктів повністю та 24 частково, а також 228 трансформаторних підстанцій, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Також ускладнено проїзд на автомобільних дорогах та гірських перевалах, де уже працює 69 одиниць техніки та 131 працівник Служби автомобільних доріг в області. Долучилися до ліквідації наслідків негоди і приватні підприємства, які здійснювали ремонт доріг на території області. Окрім того, здійснюються заходи з прибирання повалених снігом дерев.

Керівникам районів і міст області доручено здійснити заходи щодо перевезення породіль до медичних закладів, а також забезпечити перебування в умовах стаціонару за необхідністю хворих, які перебувають на методах замісної ниркової терапії (гемодіалізу).

Очільник Прикарпаття наголосив на важливості координації роботи між відповідальними службами та установами. “Усі відповідальні структури, керівники районів та міст повинні спільно працювати над подоланням наслідків негоди“, – зазначив Олег Гончарук.

У зв’язку із негодою функціонують телефони гарячої лінії: оперативний черговий управління ДСНС в Івано-Франківській області 59-65-07, оперативний черговий управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації 78-42-93, 53-90-01.