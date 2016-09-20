В обласній раді освятили систему електронного голосування “Віче”. ФОТО

Депутатів Івано-Франківської облради сьогодні зібрали в сесійній залі, аби навчити користуватися новою системою електронного голосування “Віче”.

“Майстер-клас” проводив один із авторів системи Сергій Полторак. Він пояснював обранцям, як користуватися персональною карткою, як записуватися на виступ та голосувати, пише Курс.

Як зазначив голова облради Олександр Сич, відтепер не потрібно буде виходити на трибуну, стояти в черзі до мікрофона. “У тебе є робоче місце, у тебе є мікрофон, і за вказівкою головуючого його включають – це є цивілізовано, це сучасно. Загалом, це все дуже зручно. Є місці для журналістів, аби зручно працювати, заряджати гаджети”, – тішився Сич.

На придбання системи з обласного бюджету виділили 1,5 млн грн.

Перед навчанням і тестом систему “Віче” освятили священики різних конфесій.

“Щоб робота була ефективнішою і кориснішою для громади”, – пояснив Сич.

Також отці подарували депутатам ікону галицької чудотворної Богородиці.