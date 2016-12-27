В обласній лікарні купили запчастини до томографа

Івано-Франківська обласна клінічна лікарня підписала договір з ТОВ “Сіменс Медицина” (м.Київ) на поставку запчастин для комп’ютерного томографа.

Вартість закупленого обладнання – 2,93 млн. гривень (з ПДВ), пише Галичина.

За умовами договору постачальник має місяць для поставки обладнання.

Нагадаємо, що з початку серпня 2016 року, у зв’язку з поломкою комп’ютерних томографів в обласній клінічній лікарні, комп’ютерну томографію пацієнтам Івано-Франківської області та міста Івано-Франківська проводять у Центральній міській клінічній лікарні.

Через велике навантаження на обладнання комп’ютерну томографію тимчасово проводять лише найважчим пацієнтам.