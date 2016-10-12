В лікарні на Коломийщині обікрали чоловіка

До Коломийського відділу поліції звернувся 77-річний коломиянин з повідомленням про крадіжку 700 гривень. Потерпілий розповів, що перебуває в лікарні, де з палати за невідомих обставин зникли вказані кошти.

Як встановили правоохоронці, зловмисником, причетним до крадіжки, виявився сусід по палаті потерпілого, раніше судимий 19-річний місцевий мешканець. Хлопець непомітно викрав гроші у чоловіка, після чого втік з лікувального закладу, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу ГУНП в області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Згідно із санкцією статті такий злочин карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.