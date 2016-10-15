В Івано-Франківську у подвір’ї біля офісу ОБСЄ підірвали гранату

У подвір’ї на вулиці Незалежності, 31 в Івано-Франківську, де у вересні підпалили машину місії ОБСЄ, вночі підірвали гранату.

Подія сталася близько першої двадцять ночі 14 жовтня. Місцеві мешканці почули вибух та повідомили про це поліцію. На місці події правоохоронці виявили пошкоджений фасад ресторану “Фамілія” та розбиті навколишні вікна, пише “Галка”.

З людей ніхто не постраждав.

Поліція встановила, що ймовірно вибухнула граната ГРД-5. Відкрите кримінальне провадження за статтею 296, ч.4 (заздалегідь сплановане хуліганство, для нанесення тілесних ушкоджень чи пошкодження майна) та ч1. ст 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Пошуки зловмисника тривають.

Як відомо, у цій же будівлі розташований офіс місії ОБСЄ в Україні. І саме в цьому дворі раніше паркувалися автомобілі спостерігачів. В ніч на сьоме вересня невідомий підпалив одну з автівок місії. Винуватця досі не знайшли.

Правоохоронці наразі ці два інциденти не пов’язують.