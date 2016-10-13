В Івано-Франківську медики робитимуть операції на відкритому серці

Івано-Франківськ відвідала делегація Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.

Кардіохірург, анестезіолог, перфузіолог та операційна медсестра перевірили ступінь підготовки апаратури, операційної, обладнання відділення інвазивних методів діагностики та лікування Центральної міської клінічної лікарні для проведення перших операцій на відкритому серці, повідомляє КУРС.

На базі ЦМКЛ буде створено кардіоцентр, який надаватиме допомогу жителям міста і області. За останній час тут відбулися ремонтні роботи, закуплена нова апаратура – дефібрилятори, новий операційний стіл, встановлено нове сучасне освітлення, сформовано кардіореанімаційний блок, який на нинішній день є одним з кращих в Україні.

Згідно з висновками київських лікарів, відділення в Івано-Франківську на 90% готове для проведення кардіохірургічних втручань.

“Для міських закладів охорони здоров’я такі операції є новаторськими. Хоча в світі вони виконуються уже багато років, проте на невеликі обласні центри в Україні розвиток кардіохірургії не поширювався. Дякуючи зусиллям місцевої влади і головного лікаря міста Тараса Масляка, виникла ідея створення кардіоцентру, адже такої допомоги потребує величезна кількість пацієнтів. Інтервенційну кардіологію ми освоїли давно, постановка кардіостимуляторів в області триває уже 12 років, і вона на досить високому рівні, незабаром буде 5 років, як ми проводимо процедури коронографії і стентування при гострому інфаркті міокарда, проте операції на відкритому серці ми робитимемо вперше“, – розповів лікар-кардіохірург відділення ІМДЛ, головний обласний спеціаліст за спеціальністю “Серцево-судинна хірургія” Андрій Матлах.

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