В Івано-Франківській області борги по зарплаті складають понад 6 мільйонів

Станом на 1 вересня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на Івано-Франківщині склала 6,1 млн. грн. Це включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства.

Така сума становить 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2016 року. Упродовж серпня сума заборгованості зросла на 14,8%, пише Репортер з посиланням на Головне управління статистики в області.

За статистикою, на економічно активні підприємства припадає 21,8% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 70,5%, решта – на економічно неактивні підприємства.

Читайте також: Порошенко обіцяє у 2017 році на третину підвищити зарплату вчителям.