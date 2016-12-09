В Італії поліція заарештувала матір-українку, яка хотіла викинути на смітник щойно народжену дитину

В Італії поліція заарештувала матір-українку, яка хотіла викинути на смітник щойно народжену...

Немовля було знайдено поліцейськими та військовими армії в Неаполі, які патрулювали вулиці у рамках програми “Безпечні вулиці” та доставлено в лікарню Лорето Маре.

Подія сталася в самому центрі Неаполя.

Площею Гарібальді, після другої години ночі, кульгаючи, йшла жінка, рясно вимащена кров’ю. В руках вона мала поліетиленовий пакет, який хотіла викинути у сміттєвий контейнер.

Її, незважаючи на темряву і пізню годину, помітили перехожі та запідозрили недобре через велику кількість крові на одязі та незвичну ходу. Вони звернулися до військового патруля поруч центрального залізничного вокзалу, пише Українська газета.

Після прибуття на місце події представники органів правопорядку одразу відвели жінку на залізничний вокзал та викликали швидку допомогу.

Встановлено, що це 37-річна громадянка України.

Вона не відповідала на питання, чому в крові, та сказала що її чорний поліетиленовий пакет містить звичайне сміття.

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Співробітники правоохоронних органів відкрили сумку і виявили щойно народженого хлопчика.

Не гаючи часу, військові відвезли жінку та дитину у лікарню.

Життя дитини у безпеці, жінку утримують у лікарні під вартою. Вона відповідатиме у звинуваченні у спробі дітовбивства.