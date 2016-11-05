В Іспанії батьки протестують проти великого навантаження школярів

Тисячі батьків в Іспанії збираються страйкувати проти державних шкіл в ці вихідні через великий обсяг домашніх завдань для дітей.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ВВС.

Школярам з 12 тисяч шкіл по всій країні будуть дозволяти не робити своє домашнє завдання на вихідні протягом листопада.

Іспанський Союз асоціацій батьків (CEAPA), який оголосив страйк, стверджує, що домашні завдання негативно позначаються на дітях.

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Згідно із даними Організації економічного співробітництва та розвитку, іспанські діти і підлітки мають 6,5 годин домашніх завдань в тиждень, у порівнянні з середнім показником 4,9 з групи з 38 країн.

З дослідження також випливає, що навантаження зовсім не обов’язково призводить до кращих результатів для іспанських школярів – вони традиційно отримали низькі результати з математики, читання і природознавства.