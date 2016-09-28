В інституті на Прикарпатті відкрили дві високотехнологічні лабораторії

В Інституті інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) у межах міжнародної співпраці з відомими німецьким та американським промисловими компаніями відбулось відкриття двох навчально-дослідницьких лабораторій при кафедрі інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем.

Ректор ІФНТУНГ Євстахій Крижанівський та представники концернів “Phoenix-Contact” та “Хоневелл” в Україні наголосили, що відкриття лабораторій є хорошим стартом для розширення та розвитку взаємовигідного співробітництва між установами, бо така співпраця поєднує науку і виробництво, сприяє підготовці висококласних фахівців для роботи на високотехнологічному сертифікованому обладнанні. Крім того, це – великий внесок у майбутнє української освіти і промисловості, що виведе навчально-методичну роботу університету на новий рівень, науковцям університету надасть потенціал для проведення науково-дослідницьких робіт та розвитку науки в Україні, працевлаштування випускників, пише Zik.

Створення лабораторії “Phoenix-Contact” відбулось за підтримкою програми TEMPUS (TATU – тренінги по технологіях автоматизації для України) та в рамках тристоронньої угоди між ІФНТУНГ, німецьким концерном “Phoenix-Contact”, що славиться продукцією, системами та рішеннями у галузі електротехніки, електроніки та автоматики, і ТОВ “Phoenix-Contact в Україні”.

Ця лабораторія передбачає членство ІФНТУНГ у Міжнародній освітній мережі “EduNet”, користувачами якої є 700 навчальних закладів з 23 країн світу. Завдяки отриманому від німецького концерну обладнанню студенти зможуть вивчати сучасні технології, здійснювати курсові та дипломні проектування, які використовуються для підприємств нафтогазового комплексу, а фахівці – пройти перепідготовку для роботи зі спеціальним обладнанням фірми. Освітній ресурс “EduNet” пропонує також широку палітру конкурсних проектів для розробників, що працюють на базі обладнання фірми “Phoenix-Contact”.

Цілковиту підтримку кафедрі ІТТС ІФНТУНГ при створенні лабораторії Smart-технологій надала американська корпорація “Хоневелл” – світовий лідер у виробництві промислового обладнання, автоматичних й контролюючих систем, інженерних послуг, транспортних систем. Проект здійснено в рамках угоди про співпрацю між ІФНТУНГ та представництвом американської фірми в Україні.