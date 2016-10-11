“В дорозі до Коломиї”: лауреат Шевченківської премії Мирослав Дочинець зустрінеться з коломиянами

20 та 21 жовтня у Коломиї відбудуться творчі зустрічі Мирослава Дочинця, прозаїка, філософа, публіциста, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка за романи “Криничар” та “Горянин”.



20 жовтня о 15.00 творча зустріч з письменником відбудеться в Мистецькому центрі “Світовид” за адресою бул. Л. Українки, 32.

21 жовтня о 10.00 письменник поспілкується з читачами в “Книжковій Хаті” на пр-ті Чорновола, 51.

Творчі зустрічі письменника Мирослава Дочинця з громадою міста відбудуться за просвітницької ініціативи “Книжкової Хати”, культурологічного проекту “Коломия – наше місто”, мистецького центру “Світовид”, Коломийського інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і телеканалу “НТК”.

Довідка. Мирослав Дочинець є автором близько двадцяти книг – “Він і вона”, “Краєвид із жінкою”, “Хліб і шоколад”, “Руки і душа”, “Лис”, “Дорога в небо – до людей”, “Булава і серце”, “Місячна роса”, “Вічник”, “Криничар”, “Горянин”, “Світован”, філософсько-психологічних заповітів карпатського мудреця “Многії літа. Благії літа”, що стали українським народним бестселером.