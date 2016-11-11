В автівці п’яного прикарпатця поліцейські виявили майже півтори кілограма марихуани. ФОТО

Вчора вночі, 10 листопада, тлумацькі поліціянти в салоні машини “Опель Вектра” вилучили близько 1 кілограма 300 грамів сухих конопель, які належали пасажирові.

Під час спілкування з правоохоронцями 33-річний водій, місцевий житель, помітно занервував, тому навіть почав проявляти агресію, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на відділ управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.

Як виявилося, керманич був у стані алкогольного сп’яніння. Окрім того, під час огляду автівки поліціянти виявили три поліетиленові пакети з марихуаною. Пакунки належали пасажирові – 27-річному раніше судимому за вчинення крадіжок та наркозлочинів тлумаччанину. За його словами, наркосировину він знайшов та планував перевезти її додому для власного вживання.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.