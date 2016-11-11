В автівці п’яного прикарпатця поліцейські виявили майже півтори кілограма марихуани. ФОТО

В автівці п’яного прикарпатця поліцейські виявили майже півтори кілограма марихуани. ФОТО

0
Поділитися

Вчора вночі, 10 листопада, тлумацькі поліціянти в салоні машини “Опель Вектра” вилучили близько 1 кілограма 300 грамів сухих конопель, які належали пасажирові.

Під час спілкування з правоохоронцями 33-річний водій, місцевий житель, помітно занервував, тому навіть почав проявляти агресію, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на відділ управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.

Don Yapon

Як виявилося, керманич був у стані алкогольного сп’яніння. Окрім того, під час огляду автівки поліціянти виявили три поліетиленові пакети з марихуаною. Пакунки належали пасажирові – 27-річному раніше судимому за вчинення крадіжок та наркозлочинів тлумаччанину. За його словами, наркосировину він знайшов та планував  перевезти її додому для власного вживання.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

narkotiki2 narkotiki3 narkotiki4

Статті по теміБільше від автора

Без коментарів