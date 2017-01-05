Утікаючи від патрульних, нетверезий водій вчинив ДТП на Прикарпатті. ВІДЕО

4 січня на вулиці Довженка У Франківську водій автомобіля Chery Amulet не увімкнув покажчик повороту.

Виявивши порушення ПДР, на підставі п.1 ч.1 ст. 35 ЗУ “Про Національну поліцію”, екіпаж патрульної поліції прийняв рішення зупинити автомобіль за допомогою проблискових маячків та спецсигналу. Водій не виконав вимогу про зупинку та почав утікати, різко збільшуючи швидкість, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківська.

Повертаючи з вулиці Петлюри на Сорохтея, водій Chery Amulet не впорався з керуванням, виїхав з дороги та в’їхав у дерево. Після цього водій вибіг з автомобіля, але патрульні наздогнали його неподалік.

Водієм виявився 21-річний хлопець. Він зізнався, що вживав алкоголь перед тим, як сісти за кермо батькового автомобіля. Алкотестер показав, що у крові водія було 1,23 проміле алкоголю.

“Ну не маю я розуму. Так, я напився”, – сказав хлопець поліціянтам.

На водія поліціанти склали три адмінпротоколи – за ст. 122-2 КУпАП (невиконання вимог про зупинку), ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження ТЗ) і ст. 130 КУпАП (керування у стані алкогольного сп’яніння). Автомобіль евакуювали.