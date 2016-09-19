Усик переміг Гловацькі та став чемпіоном світу. ВІДЕО

Олександр Усик завоював титул чемпіона світу з боксу у першій тяжкій вазі за версією WBO – бій проходив у польському Гданську. Українець переміг Кшиштофа Гловацькі за очками.

Олександр Усик з першого ж раунду контролював хід бою, пише xsport.ua

Для українського боксера ця перемога стала першою не достроковою – спортсмен уперше пройшов всі 12 раундів поєдинку. До цього Усик перемагав максимум до 9 раундів.

При цьому Усик перевершив рекорд легендарного американця Евандера Холифільда. Той у своєму 12-му поєдинку став чемпіоном світу в крузервейті. Українцю вистачило 10 поєдинків.