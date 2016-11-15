Урядову програму з енергоефективності продовжать у 2017 році

Урядова програма з енергоефективності, яка в народі отримала назву “теплі кредити”, буде продовжена у наступному 2017 році.

Уряд, відреагувавши на чисельні запити українців, передбачив у доопрацьованому проекті Державного бюджету на 2017 рік 400 млн грн на її реалізацію. Про це повідомляє голова Держенергоефективності Сергій Савчук, пише Дзеркало Коломиї.

За його словами, прем’єр-міністр України В. Гройсман підтримав продовження дії урядової програми з енергоефективності, яка вже впродовж двох років є дієвим інструментом допомоги населення та ОСББ при утепленні житла, підготовці до зими та зменшенні витрат на комунальні послуги.

Нагадаємо, що закладені у проекті Держбюджету на 2017 рік кошти на суму 400 млн грн буде спрямовано на надання населенню та ОСББ безповоротної фінансової допомоги на проведення енергоефективних заходів: утеплення будинків, встановлення вузлів обліку води та тепла, радіаторів опалення з терморегулятором, заміну вікон на енергоефективні, модернізацію освітлення, облаштування ІТП тощо.

З початку дії програми, а саме – з жовтня 2014 року і по теперішній час, її учасниками стали понад 180 тисяч родин, які залучили на енергоефективні заходи майже 2,6 млрд. грн. Від уряду вони отримали близько 1 млрд грн відшкодування.

Урядова програма з енергоефективності – це безповоротна грошова державна допомога населенню України, яка надається через державні банки – Ощадбанк, Укргазбанк.

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