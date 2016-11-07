Уряд затвердив вартість закордонного паспорта

Кабінет Міністрів України встановив вартість оформлення та обміну паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон.

Про це йдеться у постанові Уряду №770, повідомляє Громадське.

Згідно з постановою, закордонний паспорт коштуватиме 253 грн при оформленні за 20 днів і 506 грн при оформленні за три дні.

Оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обмін паспорта громадянина України (у формі ID-карти), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, коштуватиме 87 грн за оформлення протягом 20 робочих днів і 174 грн за оформлення за десять днів.

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