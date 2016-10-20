Уряд виділив Франківщині дотацію для погашення заборгованості із заробітної плати

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року №709, днями уряд виділив для Івано-Франківської області стабілізаційну дотацію в обсязі 73 620,6 тис. гривень.

Голова облдержадміністрації Олег Гончарук підписав відповідне розпорядження “Про розподіл стабілізаційної дотації”, в якому розподілено кошти між місцевими бюджетами. Передбачено, що фінансові ресурси, які надійдуть із держбюджету на місця, спрямують на оплату праці працівників бюджетних установ за серпень-вересень, а також часткових розрахунків з оплати праці даної категорії працівників за жовтень поточного року, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

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“При розподілі коштів між місцевими бюджетами області основним критерієм було врахування проведеної місцевими органами влади відповідної роботи щодо спрямування власного фінансового ресурсу на вказану мету, зокрема вільних залишків, які утворились на початок року та коштів від перевиконання місцевих бюджетів, – зазначила в. о. директора департаменту фінансів ОДА Леся Балагура під час сьогоднішнього засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків.