Уряд скасував дозволи на перепланування житла

Уряд України спростив Правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків.

Зокрема, для перепланування житла не потрібно буде отримувати дозвіл. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, інформує “Дзеркало Коломиї“.

“Власникам житла не потрібно отримувати дозвіл на виконання робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання в несучі конструкції або інженерні системи загального користування”,— йдеться у повідомленні.

Це також стосується наймачів за погодженням із власником. Також повідомляється, що після завершення зазначених робіт введення об’єкта в експлуатацію не потребується.