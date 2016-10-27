Уряд хоче підвищити мінімальну зарплату вдвічі — до 3200 гривень

Під час сьогоднішнього засідання уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман зробив сенсаційну заяву про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 січня 2017 року до 3200 грн. Це вдвічі більше, ніж нині.

“Із 1 січня жоден працюючий українець не повинен отримувати зарплату менше 3200 гривень. Уперше за 25 років незалежності мінімальна зарплата дорівнюватиме розміру прожиткового рівня”, – сказав Гройсман.

Гройсман запевнив, що ініціативу підвищити вдвічі мінімальну зарплату обговорив з президентом Петром Порошенком, представниками фракцій коаліції парламенту та в уряді, інформує ТСН.

Прем’єр сказав, що “потрібно створити систему, за якої праця українських громадян розпочне отримувати належну заробітну плату”.

Зазначимо, що Кабмін також затвердив новий розмір споживчого кошика, який зросте в 2017-му до 3,2 тис. грн.

Гройсман запевняє, що вперше за роки незалежності мінімальна зарплата дорівнюватиме реальному, фактичному і юридичному прожитковому мінімуму.

“У країні цього ніколи не було. Люди завжди жили за межею можливого. Вони вдвічі менше отримували кошти, ніж мінімально необхідні для життя”, – наголосив Гройсман.

Урядові цифри ще має затвердити Верховна Рада. Проект державного бюджету на 2017 рік нардепи вже ухвалили в першому читанні. проте там про 3,2 тис. грн мінімальної зарплати не йдеться. У Кабміні обіцяли, що подадуть законопроект про держбюджет із новими правками повторно.