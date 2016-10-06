Урвався терпець — тренери скликають віче

Самоврядування – це не самоуправство: тренери ДЮСШ, пайовики довгобудів та інші мешканці, які не згідні з рішеннями влади, скликають віче перед ратушею

Не вщухає конфлікт між колективом ДЮСШ №1 та Коломийською міською радою. Всупереч волі педагогічного колективу та заборону суду продовжувати “реформування” дитячого спорту, влада продовжує ламати тренерський колектив через коліно. У зв’язку з цим люди вирішили провести акцію протесту. Таке рішення колектив ДЮСШ №1 прийняв на загальних зборах, які відбулися у середу.

Далі терпіти вже не можна, – в один голос кажуть працівники ДЮСШ №1. Саме це і спонукало провести зустріч, на якій були присутні тренери, деякі депутати міської ради, громадські активісти та батьки дітей, які тренуються у школі. Люди виступають проти реформи, яку затіяла міська рада. На їхню думку, наслідком цієї реформи стане знищення дитячого спорту у Коломиї, як це колись сталося з позашкільною освітою.

Голова батьківського комітету ДЮСШ №1 Олександр Овчаренко вважає, що школа не заслуговує на ліквідацію та таке ставлення з боку влади.

“Це єдина школа, яка має матеріальну базу, має традиції, досягнення та славу. Якщо влада має бажання розширювати мережу спортивної освіти – це похвально, – продовжує пан Олександр, – однак, замість створення нових віртуальних шкіл, давайте укомплектуємо вже існуючі. Побудова нових спортивних майданчиків та споруд – це кращий шлях розвитку, ніж множення шкіл, які функціонуватимуть на папері. Ми ж не живемо у кам’яному віці, щоб проводити гімнастику під деревом, бігати на снігу і боксувати на галявині. Спорт, як і світ, пішов уперед, і є певні вимоги, які потрібно виконувати”.

Іншою причиною конфлікту є небажання влади іти на компроміс. Задумуючи “реформу”, ніхто не проводив громадські слухання, ніхто не радився з тренерами та батьками, написані нові статути для трьох ДЮСШ і спущені для працівників згори без обговорення. І робиться все це не на догоду окремим людям, – каже пан Овчаренко. Розумію, що у нас самоврядування, – продовжує він, – однак самоврядування – це не самоуправство.

Проти розформування ДЮСШ №1 виступив і тренер Олександр Єжов. Він каже, що ініціатива міської влади для тренерського колективу не зовсім зрозуміла і не викликає довіри, так само, як і дії. Ремонт гімнастичного залу проводиться на зиму. Дітей на час ремонту збираються переселити по якихось кутках і кімнатах, розміром 7 на 10 метрів. Хіба можливо там займатися і тренуватися? Таке враження, – каже пан Олександр, – що нас просто хочуть розігнати.

“Ми в жодному разі не проти збільшення кількості видів спорту чи нової школи. Ми “за”, однак для цього потрібно мати матеріальну базу. Зараз набираються групи для баскетболу, волейболу, але нема жодного залу, пристосованого для заняття цими видами спорту. Як відбуватиметься тренувальний процес веслування на байдарках, особливо взимку – я також не уявляю”, – підсумував Олександр Єжов.

Заступниця директора ДЮСШ №1 Світлана Дорундяк звернула увагу присутніх на те, що влада не гребує методами, продавлюючи свою реформу, використовуючи навіть шантаж. Тренерам ДЮСШ №1 вона дала два місяці для переходу в інші школи, якщо ж вони відмовляться – людям просто перестануть платити заробітню плату.

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Дії міської влади у напрямку реформування спортивної освіти призвели не тільки до конфлікту з тренерами ДЮСШ, в багатьох аспектах вони порушують законодавчі норми. Про це заявив їхній адвокат. Він, зокрема, сказав, що порушенням є сам факт переведення ДЮСШ з підпорядкування управління освіти управлінню спорту. Це суперечить нормам Закону України про дитячо-спортивні школи. Крім цього, не відповідають нормам законодавства нові статути ДЮСШ. На це звернув увагу і суд, який виніс рішення про заборону будь-яких дій щодо ДЮСШ, а тому є всі підстави говорити, що дії окремих посадовців Коломийської міської ради мають явно протиправний характер, і стосовно цього зараз відкрито кримінальне провадження.

Дискусія на зустрічі вийшла за межі спортивної освіти. Присутні обговорили й інші дії міської влади, що викликають сумніви з боку громади. Зокрема, торкалися земельних питань, з якими не згідні коломияни.

Депутат міськради Оксана Яцяк порушила тему житлових кооперативів, одним із засновників яких був міський голова Ігор Слюзар. Люди вклали кошти і досі не отримали квартири.

На завершення усі присутні зійшлися в одному: далі терпіти дії міської влади не можуть і пора відстоювати свої інтереси радикальнішими методами.

Вирішили скликати 13 жовтня віче під стінами міської ради.

Ініціатори запрошують долучитися всіх коломиян, які будь-яким чином постраждали від дій та рішень міської влади.

Початок віча о 12 годині.

Віктор ФІТЬО

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