Уроки снігопаду для коломийської влади

Уже минулого понеділка, коли довелося скасувати навчання в школах і коледжах, дорослим людям з вищою освітою належало зробити серйозні висновки з уроків, поданих сніговою стихією.

Найсерйозніший урок мав полягати в тому, що ратуші слід було взяти до уваги попередження синоптиків про очікуваний снігопад. Так, синоптики часто-густо помиляються, ми не звикли їм довіряти, проте друга половина суботнього дня, коли пішла густа сніжниця, ясно вказувала на те, що прогнози інколи збуваються і варто готуватися до гіршого.

Засвоївши цей урок, ратуша зобов’язана була не покладатися тільки на комунальників з їхнім мінімумом снігоочисної техніки, але оголосити в місті щось на кшталт надзвичайного стану. Тобто публічно звернутися до населення з вимогою — саме з вимогою, а не з проханням! — запасатися лопатами й розчищати сніг, поки він не встиг замерзнути. Хідники напроти кожного будинку, кожної крамниці до понеділкового вечора мали бути чисті від снігу. Хто не почистив хідник — уже у вівторок мав бути покараний відповідно до затверджених ратушею правил благоустрою.

На жаль, наші міські достойники повелися в екстремальній ситуації як прихильники звичної для них релігії під назвою “якосьтобуддизм”. Міський голова Ігор Слюзар задовольнився публічним нагадуванням про те, що хідники належить розчищати не комунальній службі, а мешканцям. Його заступник Богдан Федорук пообіцяв, що муніципальна дружина ходитиме й штрафуватиме недостатньо відповідальних підприємців. Те саме повторив у студії НТК 17 листопада начальник відділу управління комунальним майном Володимир Наливайко: будемо штрафувати. Хоча станом на вечір 17 листопада можна і треба вже було розповісти телеглядачам, які підприємці, освітні й медичні заклади прибрали закріплену за ними територію, а які байдуже спостерігають, як перехожі балансують руками й ногами, проходячи під їхніми вікнами, тому ці підприємці оштрафовані.

Надмірна поблажливість, боязнь проявити себе в складній ситуації безкомпромісним і вимогливим керівником (бо ж будуть колись вибори!) обходиться всім нам дуже дорого. І люди змушені звертатися в травмопункти, і без того понищені дороги з хідниками нищаться тепер ще більше. Це також один з уроків, поданих снігопадом. Чи здатні засвоїти ці простенькі уроки в ратуші?

Дмитро КАРП’ЯК