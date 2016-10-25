Уродженця Коломийщини затримали “на гарячому” під час пограбування церкви

26-річний підозрюваний, уродженець Коломийського району, вчинив щонайменше шість крадіжок із церков у Івано-Франківську. Поки тривало слідство, лиходій викрав гроші з храмів у Калуському районі та місті Долина, де його затримали на “гарячому”.

До цього він викрав, як з’ясували правоохоронці, гроші з церковної скриньки у с. Сівка-Калуська Калуського району, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

У поліцію про злочин повідомив сільський голова, до якого звернувся настоятель храму, помітивши, що зі скриньки для пожертв зірвана пломба.

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В ході проведення слідчих дій було з’ясовано причетність до вказаного злочину раніше судженого за подібні злочини уродженця Коломийського району.

Наразі за цим фактом проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 (крадіжка з проникненням в житло, інше приміщення) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено ув’язнення на строк від трьох до шести років. Триває слідство, в ході якого підозрюваного перевіряють на причетність до інших подібних злочинів.