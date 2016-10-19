Уповноважений ВР з прав людини виявив низку порушень у відділі поліції на Прикарпатті

“Куди “зникають” люди в Івано-Франківському відділі поліції?”

З таким запитанням до керівництва Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в області звернулися члени моніторингової групи у складі представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківській області, регіонального координатора взаємодії з громадськістю Уповноваженого в цій області та монітора національного превентивного механізму, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на сайт омбудсмена.

Під час візиту було встановлено, що громадян, які заходять до відділу поліції, не реєструють у журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених. Ті з них, які проходять реєстрацію, здебільшого не “виходять” з відділу – немає відмітки про час виходу. Також немає у вказаному журналі й записів про статус осіб, через що незрозуміло, чи була людина затримана, доставлена або запрошена до відділу поліції.

Центральний вхід в адміністративну будівлю облаштовано пандусом для маломобільних груп населення, проте він не відповідає вимогам будівельних норм, а його використання є неможливим для зазначеної категорії осіб. Також тільки тут ведеться відеоспостереження, на іншому вході воно відсутнє. За словами керівництва, другий вхід не використовується. Отже, належний облік осіб, які відвідують вказаний відділ поліції, та контроль з боку чергового за їхнім перебуванням, на думку членів моніторингової групи, відсутній.

Кімнати для затриманих та доставлених не функціонують, їх двері опечатано ще у 2013 році. Кімнати для проведення слідчих дій немає.

Затримані громадяни перебувають у відділі в службових кабінетах, ще й понад встановлений тригодинний термін в умовах, які не відповідають вимогам національних та міжнародних стандартів.

На час візиту не було призначених уповноважених службових осіб, відповідальних за перебування затриманих та за надання їм домедичної допомоги.

Не дотримуються у відділі поліції і порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що є грубим порушенням права громадян на захист.

За результатами візиту про виявлені порушення було поінформовано керівництво Івано-Франківського відділу поліції з одночасним наданням рекомендацій для їх усунення.

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