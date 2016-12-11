Укрзалізниця змінила графік руху та ввела 24 нові потяги

Новий графік руху поїздів на 2016/2017 роки почав діяти сьогодні, 11 грудня, з 00 год. 00 хв.

Передбачене курсування 193 пар пасажирських поїздів. Зокрема, формуванням залізниць України – 168 пар, країн СНД – 13 пар, інших країн – 12 пар. У міжнародному сполученні курсуватиме 14 пар пасажирських поїздів у країни Заходу та 25 пар – у країни СНД. 154 пари – у внутрішньому сполученні. Швидкі та прискорені складають близько 80% від загальної кількості всіх пасажирських поїздів, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

Серед новацій графіка руху поїздів на 2016/2017 роки – введення поїздів за новими напрямками. Наприклад, з’являться поїзди, що з’єднають Полтаву з Костянтинівкою, Хмельницький з Лисичанськом, Київ з Ізмаїлом та багато іншого. Також будуть запроваджені довгі поїзди, що з’єднують усю країну – Харків – Київ – Львів, Миколаїв – Івано-Франківськ. Загалом створені більш зручні та швидкі маршрути, а пасажир матиме альтернативу – користуватися денним чи нічним поїздом, швидким чи традиційним.

Також цьогоріч до складання нового графіку активно долучилися активісти, були враховані побажання та пропозиції пасажирів, щоб зробити подорожі поїздами більш комфортними та швидкими.

У новому графіку руху поїздів передбачено збільшення швидкості поїздів. Зокрема, середня маршрутна швидкість складе до 57,8 км/год, а технічна – 67,3 км/год. Такого прискорення вдалося досягти завдяки прискоренню понад 50 пасажирських поїздів від 5 до 65 хвилин, збільшенню кількості швидких пасажирських поїздів та відміні 5 пар поїздів у міждержавному сполученні, яким у діючому графіку передбачалися тривалі зупинки для проведення контрольних операцій компетентними органами.

Зокрема, у новому графіку передбачені такі новації.

Курсуватимуть 24 пари нових поїздів:

№ 720/719 Харків – Вінниця,

№ 785/786 Харків – Київ (через Кременчук),

№ 766/765 Київ – Херсон,

№ 197/198 Київ – Ковель,

№ 124/123 Запоріжжя – Івано-Франківськ,

№ 176/175 Київ – Кривий Ріг,

№ 275/276 Дніпропетровськ – Львів,

№ 285/286 Запоріжжя, Дніпропетровськ – Львів,

№ 608/607 Запоріжжя – Бердянськ,

№ 131/132 Харків – Львів,

№ 164/163 Київ – Харків,

№ 277/278 Кременчук, Полтава – Новоолексіївка,

№ 329/330 Суми – Новгород-Сіверський,

№ 729/730 Харків – Генічеськ,

№ 791 Харків – Суми,

№ 129/130 Київ – Ужгород,

№ 146/145 (243/244) Київ – Одеса, Ізмаїл,

№ 149/150 Київ – Івано-Франківськ,

№ 184/183 Київ – Маріуполь,

№ 233/234 Київ – Лисичанськ,

№ 749/750 Київ – Івано-Франківськ,

№ 790/789 Київ – Кіровоград,

№ 205/206 Київ – Миколаїв,

№ 760/759 Кременчук – Бахмач.

Подовжено маршрути 4 парам поїздів:

№ 747/748 Дарниця – Тернопіль до Львова,

№ 113/114 Харків – Мукачево до Ужгорода,

№ 115/116 Харків – Івано-Франківськ до Чернівців,

№ 232/231 Івано-Франківськ – Новоолексіївка до Генічеська.

Також збільшено кількість рейсів у південному напрямку (Одеса, Херсон, Миколаїв, Генічеськ, Маріуполь) та західному (Івано-Франківськ, Львів, Ужгород).

Змінено маршрут прямування пасажирським поїздам:

№ 67/68 Київ – Варшава без заходу в Луцьк,

№ 767/768 Київ – Луцьк замість Київ – Ковель,

№ 191/192 Київ – Львів через Київ – Тернопіль – Львів замість Київ – Здолбунів – Львів,

№ 72/71 Запоріжжя – Київ через Кривий Ріг – Тимкове – Чорноліську замість Дніпропетровськ – П’ятихатки-Стикова – Черноліську,

№ 134/133 Миколаїв – Івано-Франківськ через Херсон – Апостолове – Долинську замість Миколаїв – Долинська тощо.

Також у графіку руху передбачено курсування причіпних та безпересадкових вагонів для виїзду за кордон: Київ – Кошице, Київ – Прага, Київ – Братислава, Київ – Будапешт, Львів – Будапешт, Львів – Братислава, Дніпропетровськ – Санкт-Петербург, Одеса – Санкт-Петербург тощо.