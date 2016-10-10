“Укрзалізниця” запустила новий вагон класу люкс з окремим туалетом у кожному купе: “Не вагон, а готель на колесах”

“Укрзалізниця” запустила новий пасажирський вагон класу люкс на маршруті Київ-Ужгород, де у кожному купе є навіть окремий туалет.

Про це повідомив у соцмережі депутат Фастівської міськради Валерій Довгопол, інформують ”Вікна”.

Довгопол розповідає, що у кожному із шести двомісних купе є широке розкладне двоспальне ліжко, яке трансформується у диван, відкидна верхня полиця, столик-трансформер, шафа для одягу із вбудованим невеликим сейфом для цінних речей, 4 невеликі вбудовані полички для дрібних речей із дверцятами, індивідуальний вимикач електричного підігріву в купе, телевізор із DVD і USB-флеш-плеєром, індивідуальні регулятори яскравості світильників, радіо, окремий туалет.

”Це не вагон – це справжній готель на колесах. А про чистоту годі вже й казати!”, – пише він.











