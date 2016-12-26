Укрзалізниця запустила новий швидкісний поїзд Київ – Львів – Перемишль

Перший рейс зі столиці України до Польщі 23 грудня 2016 року здійснив новий швидкісний поїзд Інтерсіті + № 705/706 Київ – Львів – Перемишль.

Це подарунок пасажирам від українських та польських залізничників до новорічних та різдвяних свят, йдеться на сайті Укрзалізниці.

Поїзд вирушив зі ст. Київ – Пасажирський о 06:45. У Львові його урочисто проводжали представники влади, залізничники та журналісти.

“Це дуже важливий день не лише для залізниці, а й для громадян України та Польщі. Дякую усім, хто зробив цю поїздку можливою. Висловлюю вдячність транспортному комітету Верховної Ради України, польським залізничникам. Сподіваюся, що пасажири переконалися, що Укрзалізниця дбає про них і враховує їхні побажання”, – зазначив голова правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун.

Відстань зі столиці України до Перемишля поїзд долатиме за 7 год. 40 хв, а зворотно – за 7 год. 07 хв. Він прибуватиме до Перемишля о 13:25. Інтерсіті+ робитиме зупинки на станціях Святошин (06:59-07:00), Коростень (08:17-08:18), Підзамче (11:55-11:56) та Львів (12:05-12:17).

Зворотно з Перемишля Інтерсіті+ вирушатиме о 14:26 і прибуватиме до Києва о 22:33. Поїзд зупинятиметься на станціях Львів (17:17-17:28), Підзамче (17:36-17:37), Коростень (21:00-21:01) та Святошин (22:21-22:22).

Довідка:

У міжнародному сполученні вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу складає орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн. Вартість проїзду в гривнях залежить від курсу євро на день оформлення проїзного документа (зазначена вартість проїзду в гривнях розрахована по курсу 1 євро = 27,5099 грн, станом на 20 грудня 2016 року). При проїзді у внутрішньому сполученні, наприклад, з Києва до Львова, вартість проїзду залежатиме від коефіцієнтів гнучкого регулювання по днях тижня. Наприклад, найдешевший проїзд буде у вагонах І класу – по вівторках, у вагонах ІІ класу – у четвер та суботу.

Розклад руху нового поїзда враховує можливість пересадки пасажирів на станції Перемишль з поїзда № 705 Київ – Перемишль на поїзд № 3602 Перемишль – Краків – Вроцлав, який відправляється з Перемишля о 14:29. Зворотно пасажири поїзда № 6302 Вроцлав – Краків – Перемишль, що прибуває в Перемишль о 13:18, також можуть продовжити подорож поїздом № 705/706 Перемишль – Київ.

